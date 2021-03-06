 

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

События Сегодня, 11:5237
Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

В Украине 8 марта выходной - отмечают Международный женский день несмотря на все попытки последних лет убрать этот праздник из календаря. 

Страна снова поделится на несколько частей. Большинство населения будет поздравлять женскую половину своих семей и коллективов. Политики будут хайповать на теме в соцсетях, пытаясь вызвать восторг у женской части электората. Националисты станут проклинать этот день, а феминистки - пройдут маршем по Киеву. 

Но есть и нечто новое в этом году. Институт нацпамяти выдал методичку, в которой несколько сместил акценты по сравнению с эпохой Владимира Вятровича. Который вообще требовал отменить выходной 8 марта. Но при новой власти концепция несколько изменилась. 

"Страна" разбиралась, чего ждать от Международного женского дня в этом году.  

Синие - за женщин, голубые - против

Не успело наступить 8 марта, как украинцы пошли в Google за открытками с этим праздником. Еще не закончилось воскресенье, как поисковые запросы, связанные с праздником, вышли в топ - на второе и третье места по Украине. 

Оба запроса, что характерно, русскоязычные.

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

Нет сомнений, что и 8 марта запросы, связанные с Международным женским днем, будут лидировать в украинском сегменте Google. 

Эта тенденция перекликается с тем, что мы видели на другой "гендерный" праздник - 23 февраля. Невзирая на то, что его вообще не празднуют на уровне государства, люди, как видим, несколько иного мнения. 

Но вернемся к женскому дню. Больше всего запросов сегодня - из Донецкой и Луганской областей, но после них, с не таким уж и большим отрывом, следуют: Днепропетровская, Запорожска, Сумская и Харьковская области.

Далее - остальные юго-восточные регионы, потом центральные и меньше всего такое ищут на западе. Правда, там из общего хора выбиваются Закарпатье и Черновцы, где интересующихся праздником существенно больше, чем на Галичине, в Прикарпатье или на Волыни. 

Вот характерная карта, составленная по данным Google. Синим цветом помечены регионы, где чтут Международный женский день. Чем голубее область - тем меньше там празднующих Восьмое марта.

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

При этом, даже если отбросить неподконтрольные территории, то и оставшаяся часть Украины в большинстве своем будет отмечать Международный женский день. 

Об этом говорят результаты опроса "Рейтинга", который вышел накануне праздника. По нему, 68% украинцев будут этот день отмечать. Правда, социологи показывают, что за последние четыре года число сторонников 8 марта снизилось на 13%. 

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

Интересно, что главными "хейтерами" праздника стали две категории: малообеспеченные граждане, а также неженатые/незамужние или разведенные. 

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

Как воюют с Восьмым марта

Но вернемся к тому, что за последние годы число тех, кто празднует Международный женский день, снижается. Основной причиной тут может стать государственная политика. Власти начали бороться с праздниками, которые Украина унаследовала еще из СССР. 

Борьба идет на двух основных уровнях. Первый - официальный. Политики, конечно, поздравляют украинок с 8 марта. Но каких-то мероприятий на этот счет не проводится и празднования не поощряются. Дело ограничивается "видосиками" в соцсетях. 

Второй - идеологический.

Команда "декоммунизаторов", которую ввели в мейнстрим при Порошенко, регулярно атакует этот праздник. Подвергая его критике как "наследие" Советского Союза. 

Выходной по этому поводу регулярно предлагается отменить, но опросы говорят сами за себя. И даже самые отчаянные декоммунизаторы вроде Порошенко не решились на пощечину самому массовому избирателю - женщинам. 

При этом информационная кампания против 8 марта дает, как видим, свои плоды. Продолжилась она и в этом году. 

Так, "Радио Свобода" запустило у себя в Твиттере опрос - будете ли вы праздновать 8 марта? Ответ оказался резко противоположным тому, что дают украинцы в репрезентативных соцопросах: почти 70% читателей издания заявили, что не будут. 

Интересно, что постом ниже "Свобода" опубликовала результаты уже цитированного исследования группы "Рейтинг".

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

Похожий опрос запустила журналистка "5 канала" Порошенко Наталия Косткович. Она посетовала, что "феминистки" каждый год атакуют за неприятие этого праздника экс-главу Института нацпамяти Владимира Вятровича. И поинтересовалась, нужно ли его отмечать.

В комментариях у Натальи царило полное единодушие - собеседники сошлись во мнении, что пока в Украине "не вымрет последний совок", 8 марта отмечать не перестанут.

Марш женщин и смена акцентов Института нацпамяти. Как Украина будет отмечать 8 марта

Институт нацпамяти, который Вятрович покинул в 2019 году, также выпустил разъяснение по поводу праздника. По сравнению с временами Порошенко, позиция института претерпела изменения. 

Если при Вятровиче 8 марта вообще предлагалось не праздновать, а выходной день перенести на 9 марта - день рождения Тараса Шевченко - то нынешнее руководство ИНП решило пойти на некий компромисс. 

Международный женский день теперь предлагается рассматривать через призму американской демонстрации за права женщин, которая произошла в феврале 1909 года. При этом Институт раскритиковал советское содержание праздника, когда он стал, мол, "днем весны и красоты". 

"Выхолащивание сути 8 марта в СССР - вполне закономерное, ведь в тоталитарной стране речь не шла о реальной и последовательной борьбе за права человека", - говорится в заявлении ведомства. 

При этом от вопроса - оставлять 8 марта выходным или нет - на этот раз решили отойти. 

"Дискуссия, стоит ли 8 Марта оставлять выходным днем, не столь важна, как то, какими смыслами будет наполнена эта дата. Будет ли продолжаться советская и постсоветская традиция "праздника весны и красоты"? Будет ли это возможность поразмышлять, какие права получили женщины в мире за эти более чем 112 лет, как в США впервые был провозглашен Национальный женский день?", - задаются вопросом чиновники. 

На самом деле, 8 марта как международный день борьбы за права женщин начал отмечаться чуть позже - перед Первой Мировой войной. В основном по инициативе социал-демократов.

А в истории России и бывшего СССР 8 марта запомнилось и другим событием - именно в этот день (23 февраля по старому стилю) в 1917 году началась Февральская революция, которая привела к свержению царя. Большую роль в этом играли работницы фабрик Петрограда. Поэтому позже, уже после прихода к власти большевиков, был официально утвержден Международный женский день именно 8 марта.

Собственно именно тогда эта дата позже получила и международное признание - благодаря весу Советского Союза в мире и левом движении. 

Возвращаясь к заявлению Института нацпамяти можно отметить, что накал риторики против праздника в этом году существенно "прикрутили", попытавшись уйти от дискуссий по вопросу выходного дня и даже признав необходимость праздника, который при Вятровиче вообще отметали как таковой. 

Зато включили на полную критику "дня весны и красоты". Забыв, наверное, что в последнее время украинские политики старательно обходят темы прав женщин в этот день - и главный акцент делают именно на тех аспектах, которые критикует ИНП. 

"Ультраправое насилие растет". Женский марш 8 марта

При этом тех, кто выступает за права женщин, не смущает советская история праздника. Феминистки собираются в этот день провести в Киеве "Марш женщин". Он начнется в час дня с Михайловской площади. 

Акцию поддерживают международные организации наподобие Amnesty International. Также на улицу выйдут ЛГБТ-активисты. Цель марша - обратить внимание общества, как ухудшилось положение женщин во время пандемии.

Из-за карантина вырос уровень домашнего насилия, женщины не могут ходить на работу из-за дистанционного обучения детей, многие из них вообще потеряли рабочие места. Отдельный удар пришелся по социальной и образовательным сферам, где женщины составляют большинство занятых лиц.  

Интересно, что есть среди проблем украинских женщин и пункт об ультраправом насилии.

"Уровень радикального и ультраправого насилия растет. Этому способствовало фактическое "закрытие" женщин дома, нас пытаются вернуть во времена, когда мы должны были сидеть дома и рожать детей без права голоса и выбора. Эти тезисы постоянно раздаются от украинских ультраправых консерваторов, а также некоторых политических и религиозных деятелей, которые стремятся ограничить место женщины и забрать те права, за которые годами боролись активистки", - говорится в Facebook-анонсе марша.

Также его организаторы требуют от Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию, где идет речь о противодействии домашнему насилию. Киев подписался под ней, но Рада этот документ пока не одобрила - из-за ряда спорных норм, по которым вместо понятия "пол" вводится "гендер". 

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Теги: news, новости, Украина, 8марта, 7dniv, 7dnivinfo  
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