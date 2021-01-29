Объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц удвоит ЕС

Европейский союз с апреля удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц.

"Начиная с апреля, количество может удвоиться в соответствии с планами производителей, в том числе потому, что скоро будут утверждены новые вакцины", - отметила она.

По ее словам, ожидается в среднем около 100 млн доступных доз в месяц во втором квартале и всего 300 млн доз до конца июня.

Отметим, на сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило три вакцины - от Pfizer / BioNTech, Moderna и Oxford / AstraZeneca. Ожидается, что решение по четвертой - от американской компании Johnson & Johnson - будет принято уже в этот четверг.