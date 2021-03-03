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События Сегодня, 15:1551
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье на сегодня более чем критическая

На Закарпатье ежедневно от COVID умирает по 12 человек.

Об этом на брифинге заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Также поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - подчеркнул Поляк.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Закарпатье, 7dniv, 7dnivinfo  
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