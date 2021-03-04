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События Сегодня, 16:2637
Президент Украины Владимир Зеленский снова примет участие в форуме "Украина 30"

Очередной форум начнется 9 марта и продлится три дня.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что на этот раз форум "Украина 30" будет посвящен культуре, медиа и туризму. В рамках мероприятия пройдет обсуждение культурной и информационной политики государства, защите свободы слова и противодействия пропаганде.

"На сессиях форума также будут подниматься темы сохранения и защиты украинского культурного пространства, будущего креативных индустрий в Украине, реализации проектов "Большая реставрация" и "Туристические магниты", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной рады, книгоиздатели, а также представители креативной, туристической, кино, медиа и модной индустрий.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, форум, 7dniv, 7dnivinfo  
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