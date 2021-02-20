Расизм, мысли о суициде, ссоры из-за цвета платья. Что значат откровения Меган Маркл о королевской семье

Принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое может серьезно подорвать имидж королевской семьи.

Меган рассказала о расизме и о мыслях о самоубийстве, Гарри - о конфликте с отцом.

Это первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда пары из Великобритании. Меган беседовала с Уинфри в положении - они с принцем ожидают второго ребенка, девочку.

Букингемский дворец пока не отреагировал.

Рассказываем, о чем поведали Гарри и Меган и какова реакция на их откровения в мире.

"Гадали, насколько темным будет наш сын"

Двухчасовой разговор самой популярной американской телеведущей Опры с принцем Гарри и Меган Маркл вышел в эфир американского телеканала CBS утром 8 марта по киевскому времени.

Одной из самых скандальных тем стали обвинения в расизме в адрес королевской семьи.

Меган сказала Опре, что когда она была беременна первым сыном - Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

"У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? - рассказала Меган. - Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки".

"Как вы думаете, почему так случилось? Вы думаете, это из-за его расы? Я знаю, что это вопрос с подвохом", - уточнила Опра.

"Я дам вам честный ответ. В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения", - ответила Маркл.

Меган не уточнила, кто это говорил. Принц Гарри также отказался пролить свет, кто среди его королевских родственников расист.

Принц лишь обмолвился, что во время того разговора о цвете кожи будущего наследника ему было неудобно и он был немного шокирован.

Больше же всего, по его словам, пару огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган. В то время как против колониальных интонаций журналистов выступили более 70 членов парламента.

"Но никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно", - признался он.

Позже Опра Уинфри в эфире телеканала CBS заявила, что слова Меган Маркл о разговорах о цвете кожи ребёнка не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее мужу.

"Это были и не его бабушка, и не его дед", - сказала Уинфри.

Мысли о суициде

Еще один огромный скандал - признания Маркл в том, что она даже подумывала наложить на себя руки из-за прессинга и ощущения одиночества во дворце.

Хоть королева, по признаниям Маркл, всегда очень тепло относилась к ней, и во время первого выхода к прессе даже предложила ей свой плед, она также рассказала, что будучи членом королевской семьи ее "постоянно" посещали мысли о самоубийстве.

"Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве", - откровенничала она.

Как объясняет Маркл, она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни. "Но это оказалось неправдой", - сказала она.

По ее словам, она обратилась к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора, прося о помощи или о возможности попасть в больницу. Но ей было сказано, что подобный шаг вызовет плохую реакцию. После этого она обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы, но мысли о самоубийстве продолжали ее посещать.

Меган также призналась, что чувствовала, что находится в плену, после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты у нее отобрали сразу же после свадебной церемонии.



В свою очередь ее муж признался, что боялся, что Меган может повторить судьбу его матери принцессы Дианы.

"Я видел, что эта история повторяется", - сказал он. Говорит, что видел слишком много совпадений в жизни его жены и его матери, которые, к тому же, осложнились из-за расовых проблем и нападок на чету в соцсетях.

Помочь им отказывались, говорит принц. А однажды отец Гарри, принц Чарльз, даже перестал отвечать на его телефонные звонки.

Уинфри поинтересовалась слухами о плохих отношениях Маркл и Кейт Миддлтон, жены наследного принца Уильяма, брата Гарри.

По словам Маркл, Кейт накануне свадьбы заставила ее плакать потому, что они не сошлись в выборе цвета платьев для девочек, которые должны были нести букеты во время свадебной церемонии, но после этого Миддлтон извинилась, и даже послала ей цветы.

К слову, Гарри и Меган признались, что на самом деле их свадьба состоялась ровно за три дня до церемонии, которую транслировали все ведущие телекомпании мира.

"Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас", - сказала Меган.

Оказывается, пара обвенчалась во время небольшой частной церемонии, которую провел епископ Кентерберийский, и на которую не приглашали гостей и даже членов семьи.

Как утверждает Меган, свидетельство о браке, которое сейчас висит на стене в их доме, датировано днем именно этой закрытой для остальных церемонии.

Как она объясняет, она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни. "Но это оказалось неправдой", - сказала она.

Также Гарри рассказал, что они долго обсуждали с Меган, как именно они могут покинуть королевскую семью, для того, чтобы избежать постоянного давления. Этот же вопрос, по его словам, он обсуждал со многими людьми, включая и королеву.

"Я никогда бы не оставил мою бабушку в неведении", - сообщил он.

"Отец и брат в ловушке"

Как утверждает принц, окончательный разрыв между его женой и королевской семьей произошел после того, как пара посетила Австралию. Тогда, по словам Гарри, его родственники начали "ревновать" Меган, увидев, как легко она общается с людьми, и как тепло ее принимают. Меган, в свою очередь, сказала, что ей никто не помогал в подготовке поездки. Ей пришлось самой искать в интернете всю необходимую информацию, включая слова государственного гимна.

Маркл опровергла сообщения о том, что еще до свадьбы планировала оставить королевскую семью. Как рассказал принц Гарри, он никогда не покинул бы семью, если бы не женился на Меган. Этот брак, по его словам, открыл ему глаза на то, что королевский двор на самом деле является "западней".

"Мой отец и мой брат, они находятся в западне. Они не могут вырваться, и я этому сочувствую", - сказал он.

Гарри также сообщил, что королевская семья прекратила их финансировать, и пара подписала контракты с американскими компаниями Spotify и Netflix, чтобы обеспечить финансовую независимость. Он добавил, что у него есть средства, оставленные принцессой Дианой.

Реакция на интервью

Британские СМИ предположили, что после этого интервью герцог и герцогиня Сассекские могут быть отстранены от всех патронажей, которые они сохранили за собой после "мегзита" (так называют побег из двора Маркл и Гарри по аналогии с "брекситом").

Накануне выхода беседы с Уинфри инсайдер The Sun, сообщил, что при дворе "очень нервничают" по его поводу.

Тот факт, что они выступят перед многомиллионной аудиторией может означать, что Меган Маркл и принц Гарри лишатся "возможности вернуться к обязанностям в королевской семье", считают источники при дворе.

Как стало известно СМИ, принц Гарри и Меган Маркл не поставили королеву Елизавету в известность о планах дать откровенное интервью Опре Уинфри, якобы, чтобы не расстраивать монарха, отмечает DailyMail.

По мнению экспертов издания, пара может потерять организации, оставленные под их покровительством, поскольку об этом их попросит королева после скандального интервью. Что, в свою очередь, повлечет за собой тот факт, что принц Гарри лишится трех оставшихся воинских званий.

Кстати, как показал опрос, проведенный социологами из британской службы YouGov, почти половина опрошенных британцев, а это 46%, считают откровенное интервью принца Гарри и Маркл "неуместным", и только 29% называют его "уместным", отмечает DailyMail.

Известный британский журналист Имонн Холмс считает, что участие в разговоре с Опрой Уинфри нельзя назвать интервью. Он определил его как рекламный разговор и PR-ход, так как Опра Уинфри является другом семьи, и была среди гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

"Мама Меган Маркл гостила в доме Опры Уинфри. О каком интервью в классическом понимании этого слова может идти речь? Это ванна с теплой водой", - сказал он в комментарии утреннего шоу This Morning.

Также эксперты отмечают, что Меган Маркл и принц Гарри подают миру противоречивые сигналы. С одной стороны, они подают на СМИ в суд, требуя конфиденциальности, с другой стороны - каждый их шаг, и в их числе фото, которым они сообщили о второй беременности, а также будущее интервью Опре Уинфри, утверждают обратное.

Обвинения в расизме и бесчувственности

В мире интервью также вызвало разносторонние мнения.

Бернис Кинг, дочь лидера движения за гражданские права в США Мартина Лютера Кинга, поблагодарила Меган Маркл и отметила, что даже принадлежность к королевской семье не защищает от расизма.

Теннисистка Серена Уильямс, которая дружит с герцогиней Сассекской, заявила, что не понаслышке знает о том, как СМИ могут клеветать на людей, у которых не белый цвет кожи.

"Мы должны признать, что обязаны осуждать злонамеренные, необоснованные сплетни и бульварную журналистику. Последствия систематического угнетения для психического здоровья разрушительны и слишком часто смертельны", - считает Уильямс.

Корреспондент BBC Джонни Даймонд, который пишет о королевской семье, назвал интервью Гарри и Меган "сокрушительным".

"Они рассказали об ужасном напряжении внутри дворца. Они нарисовали картину бесчувственных людей, потерянных внутри равнодушной системы. Они говорили о расизме в королевской семье. Гарри, описывающий своих отца и брата как "пойманных в ловушку", и Меган, рассказывающая, как она неоднократно обращалась за помощью, чтобы получить отказ, - это серьезный удар по королевской семье", - написал Даймонд на сайте BBC.

Он усомнился, что Букингемский дворец отреагирует на интервью Гарри и Меган, а таблоиды станут писать о них более дружелюбно.

Косвенно это подтвердил таблоид The Sun, написавший со ссылкой на источники, что после интервью. Меган больше не вернется в Великобританию.

"Потому что нельзя сидеть в одной комнате с семьей и персоналом после этого", - заявил один из собеседников издания.

Обсуждают и наряд Маркл в черно-белой гамме, в котором увидели символизм.

Маркл выбрала платье черного цвета от Armani стоимостью 3,3 тысячи фунтов стерлингов (около 130 тыс. грн), туфли на каблуках, браслет принцессы Дианы с бриллиантами, стоимость которого составляет 17,7 тысяч фунтов стерлингов (685 тыс. грн). Также Меган надела колье за 1,4 тысячи фунтов стерлингов (55 тыс. грн).

"Это и шахматное полотно (да, Меган разыгрывает партию; на противоположной стороне доски - белая королева), и указание на расовую подоплеку антипатий британской прессы, и, если хотите, напоминание, что мир не делится на черное и белое. Отдельно хочется сказать про цветочный принт. Есть версия, что белые цветы на черном фоне - лотосы, символизирующие просвещение, мудрость и даже нирвану. А еще - обновление жизненных сил и плодородие. Впрочем, белоснежные цветы, проросшие сквозь тьму, - и сами по себе мощный символ", - пишет Vogue.

"Не верю"

Другие осуждают пару и обвиняют в попытках "хайпануть".

Британский журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл, которая заявила, что королевская семья беспокоилась о цвете кожи ее ребенка.

По словам журналиста, герцог и герцогиня Сассекские в интервью американской журналистке Опре Уинфри попытались представить королевскую семью Великобритании как "кучку белых супрематистов".

"Я зол и меня тошнит от того, что я должен смотреть. Я не верю ни единому слову Меган Маркл", - заявил журналист в Sun.

Он обвинил Маркл и принца Гарри в том, что они поливают грязью британскую монархию, в то время как супруг королевы Елизаветы II принц Филипп находится в больнице.

Тем временем, британское движение Republic, которое выступает за упразднение монархии, заявило о самом серьезном кризисе для британской королевской семьи с 1930-х годов, когда король Эдуард VIII отказался от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.