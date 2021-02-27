Сторонники Стерненко завершили митинговать у госдачи Зеленского и собираются прийти затратит на Съезд судей

Под Киевом возле госдачи Владимира Зеленского спустя час после начала закончилась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, которые требуют его освобождения, а также освобождения обвиняемого в убийстве Павла Шеремета Антоненко.

Митингующие обклеили ограждение президентской резиденции наклейками и зажгли файера и дымовые шашки.

Полиция этому процессу не мешала.

Также сторонники Стерненко заявили, что завтра в 9 утра намерены митинговать у Президент-отеля, где будет проходить Съезд судей.

После непродолжительного выступления организаторы протеста под музыкальное сопровождение объявили об окончании акции, и митингующие начали расходиться. При этом они написали на асфальте "Свободу Стерненко и Антоненко".







