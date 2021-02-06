 

Reuters заявило что вакцины Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма COVID

События Вчера, 22:5762
Reuters заявило что вакцины Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма COVID

Вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса.

И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования, проведенные в Бразилии.

Детали касательно эффективности обоих препаратов не раскрываются. Отмечается лишь, что это результаты исследований предварительные.

В случае с исследованием эффективности вакцины Sinovac, ученые использовали кровь пациентов, привитых китайской вакциной. Этот препарат является основным в рамках кампании вакцинации в Бразилии.

В течение последних недель существовали опасения касательно эффективности вакцин против мутированных видов коронавируса. Различные исследования подтвердили эффективность вакцин против британского штамма, который распространяется в Европе. В случае со штаммом из Южной Африки известно, что препараты действительно менее эффективны.

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Теги: news, новости, Украина, вакцина, Бразильский, штамм, 7dniv, 7dnivinfo  
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