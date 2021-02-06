Reuters заявило что вакцины Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма COVID

И это обнадеживающие данные для Бразилии и всего мира.

Вакцины от коронавируса разработки Sinovac и AstraZeneca эффективны против бразильского штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования, проведенные в Бразилии.

Детали касательно эффективности обоих препаратов не раскрываются. Отмечается лишь, что это результаты исследований предварительные.

В случае с исследованием эффективности вакцины Sinovac, ученые использовали кровь пациентов, привитых китайской вакциной. Этот препарат является основным в рамках кампании вакцинации в Бразилии.

В течение последних недель существовали опасения касательно эффективности вакцин против мутированных видов коронавируса. Различные исследования подтвердили эффективность вакцин против британского штамма, который распространяется в Европе. В случае со штаммом из Южной Африки известно, что препараты действительно менее эффективны.