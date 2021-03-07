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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 9 марта 2021 - 1 410 061 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 3 261 новых случаев в сутки.

Умерло 27 204 человек.

Выздоровело - 1 199 229.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 201 случай;
Винницкая область - 460 случаев;
Волынская область - 62 случая;
Днепропетровская область - 151 случай;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 71 случай;
Закарпатская область - 195 случаев;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 162 случая;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 351 случай;
Николаевская область - 151 случай;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 53 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 97 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 2 случая;
Хмельницкая область - 8 случаев;
Черкасская область - 28 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черниговская область - 37 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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