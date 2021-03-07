Двух пострадавших во время ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках

По его словам, лечение пострадавшего будет оплачено.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - отметил дипломат.