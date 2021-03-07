Двух пострадавших во время ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках

Причиной стало отсутствия страховки.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
По его словам, лечение пострадавшего будет оплачено.
"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - отметил дипломат.
6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.
По состоянию на 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).