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События Сегодня, 10:5563
На месяц локдаун из-за "британского" штамма COVID-19 вводит Эстония

С 11 марта в Эстонии будут действовать жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса.

Они вводятся по меньшей мере на месяц.

Об этом говорится в сообщении правительства.

Решение связано с быстрым распространением в стране "британского" вида коронавируса.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, ситуация серьезная по всей Эстонии, а особенно критическая - в Таллинне и Северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.

В Эстонии на дистанционное обучение переводят всех детей и подростков. Закрываются магазины, общепит, публичные мероприятия. На улицах вводится правило "2+2" - вместе могут быть два человека (за исключением семей), они должны находиться от других людей в двух метрах. Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.

В Эстонии 1-7 марта было зарегистрировано максимальное число зараженных COVID-19 за неделю с начала эпидемии - больше 9,4 тыс. Общее число достигло 76,2 тыс. Умерли около 700 человек.

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Теги: news, новости, Украина, локдаун, Эстония, 7dniv, 7dnivinfo  
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