На месяц локдаун из-за "британского" штамма COVID-19 вводит Эстония

Решение связано с быстрым распространением в стране "британского" вида коронавируса.

"Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, ситуация серьезная по всей Эстонии, а особенно критическая - в Таллинне и Северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.

В Эстонии на дистанционное обучение переводят всех детей и подростков. Закрываются магазины, общепит, публичные мероприятия. На улицах вводится правило "2+2" - вместе могут быть два человека (за исключением семей), они должны находиться от других людей в двух метрах. Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.

В Эстонии 1-7 марта было зарегистрировано максимальное число зараженных COVID-19 за неделю с начала эпидемии - больше 9,4 тыс. Общее число достигло 76,2 тыс. Умерли около 700 человек.