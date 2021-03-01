В Украине 9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды

В связи с этим в Волынской области возможны подтопления сельскохозяйственных участков, дворов и домов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра.
"Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) и сельгоспугодий в приречных населенных пунктах Ратневском, Старовижевского, Любешевского, Маневицкого районов Волынской области (уровень опасности желтый)", - сообщили в ГСЧС.