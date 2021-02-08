Израиль не признаёт применяемый в Украине индийский препарат covishield за вакцину

Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий.

Проблема в том, что израильская сторона пока не собирается одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая применяется в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.