 

Зеленский заявил что вопрос языка не актуален, украинский - полностью защищен

События Сегодня, 14:5455
Зеленский заявил что вопрос языка не актуален, украинский - полностью защищен

На сегодня вопрос языка в Украине не следует сразу поднимать в парламенте.

А украинский язык полностью защищен государством.

Об этом на пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, он ответил на вопрос, почему некоторые нардепы от "Слуги народа" пытаются изменить закон о языке.

"Вы знаете мое отношение к любому вопросу, связанному с языком. Я это повторяю много раз… политики это должны запомнить. Мы все это понимали, умные люди … я понимал это еще до политической карьеры … в Конституции все четко написано - один единственный государственный язык украинский. Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален. Считаю, что украинский язык полностью защищен", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что по этому вопросу должен сначала вестись общественный диалог, а не сразу парламентская работа.

"Уважать украинский язык надо, и уважать людей всех тоже нам надо", - добавил президент.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, язык  
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