После вакцинации в Израиле заболеваемость заметно выросла а 38% последних жертв коронавируса в стране были полностью привиты

Как сообщает Mignews.com со ссылкой на министерство здравоохранения Израиля, первую прививку от коронавируса в стране получили более 3 миллионов человек, то есть треть населения (В Израиле живёт около 9,3 миллиона человек. – τ.).

Вторую прививку поставили 668 100 человек старше 60 лет и 325 301 человек младше 60 лет. Из получивших препарат во второй раз в первые две недели умерли 473 пациента старше 60 лет и 231 младше 60 лет. Как подчёркивает министерство, уровень смертности составляет в этих группах 0,066 процента и 0,071 процента соответственно.

Всего возрастной группе старше 60 лет в первые две недели после первой прививки заразились 5900 человек, через 14 дней после первой прививки – 3945, в течение первой недели после второй прививки – 856 человек, в течение второй недели – 433 человека.

Программа массовой вакцинации Израиля началась с введения двух доз вакцины Pfizer-BioNTech медицинским работникам, лицам старше 60 лет и группам риска. Затем возрастной ценз неуклонно снижался и на минувшей неделе снизился до 35 лет. Вакцинация уже открыта для учителей всех возрастов и беременных женщин.

Правительство поставило цель к концу марта провести вакцинацию всего населения старше 16 лет.

С начала вакцинации заболеваемость COVID-19 в Израиле заметно выросла и продолжает удерживаться на высоком уровне. Ежедневно положительный результат показывают примерно 10 процентов проведённых тестов. Например, при тестировании 31 января 54 737 человек было выявлено 5140 новых инфицированных.

С начала пандемии умерли 4745 пациентов с коронавирусом, 23 из них – 30 января. Только за январь было зарегистрировано более 25 процентов от общего числа смертей от COVID-19 в Израиле с начала пандемии.

Заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявил 31 января в интервью радиостанции 103FM, что значительное снижение заболеваемости и количества новых случаев заражения, которое мы видели во время прошлой волны пандемии, не произошло во время этой волны. Однако объяснений этому феномену не даёт.

Часть израильских политиков обвиняют в продолжении эпидемии ультраортодоксов, которые не соблюдают карантинные правила. Только на днях похороны двух популярных раввинов собрали тысячные толпы на улицах города. Остаются открытыми несколько десятков религиозных школ. С 8 по 28 января религиозным образовательным учреждениям, нарушающим карантин, были выписаны 100 штрафов.

31 января парламент Израиля принял закон об ужесточении штрафов за нарушение карантина. Учебные заведения, малые предприятия и организаторы мероприятий теперь могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч шекелей (свыше 3 тысяч долларов). Будет рассмотрена возможность административного закрытия учебных заведений, нарушающих карантин.

В то же время в стране явно снизилась популярность вакцинации. 31 января израильский 12 канал показал, что в самый большой пункт вакцинации на площади Рабина в Тель-Авиве очередей на прививку нет.

В ночь на 1 февраля правительство Израиля продлило локдаун до 7.00 пятницы, 5 февраля.

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