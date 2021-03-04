Шмыгаль заявил что почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина

Почти 10 областей Украины находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню карантинных ограничений.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава правительства отметил, что сейчас в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Сегодня это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Львовская области.
"Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", - подчеркнул Шмыгаль.
Отметим, сейчас в "оранжевой" зоне находятся город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Эти регионы могут перейти в "красную" зону в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.