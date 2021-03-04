Садовый заявил что во Львове вполне возможен локдаун

Об этом во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает прес-служба Львовского горсовета.

"По локдауну, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация есть в мире: Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже нет где лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовщину", - сказал Садовый.

Он добавил, что власть сейчас находится на пороге "очень непростых решений". "Но верю, что мы со всем справимся", - сказал мэр Львова.

Садовый отметил, что, по словам медиков, текущая волна коронавируса является очень агрессивной, ведь ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов.

"Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - отметил глава города.