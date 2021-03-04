Минюст заплатит из бюджета юристам 1 млн долл. за защиту в международном арбитраже по "Мотор Сичи"

Министерство юстиции Украины планирует оплатить из бюджета услуги юридических советников почти на миллион долларов для защиты в международном арбитраже от иска владельцев контрольного пакета акций запорожского двигателестроительного завода "Мотор Сич".

Соответствующее объявление о выборе юридического подрядчика обнародовано на сайте госзакупок Prozorro.

В условиях тендера отмечается, что это оплата за услуги по юридическому консультированию и юридического представительства по иску акционеров ПАО "Мотор Сич" к государству Украина.

Как известно, ранее Министерство юстиции добилось от правительства бюджетного финансирования на защиту от претензий китайских инвесторов "Мотор Сич" в международном арбитраже.