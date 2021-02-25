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События Сегодня, 20:2127
Работу вагонов-автомобилевозов возобновила "Укрзализныця"

"Укрзализныця" возобновила услугу перевозки автомобилей в специальных вагонах поездов.

Такие вагоны курсируют по пяти маршрутах.

Об этом сообщает сайт "УЗ".

Уже сейчас возможна перевозка автомобилей в спецвагонах по направлению Одесса - Львов (из Одессы по парным датам, из Львова - по непарным), Днепр - Трускавец (до Львова; из Днепра по парным датам, из Львова - по непарным), Харьков - Рахов (до Львова; с 12 марта дважды в неделю), Харьков - Ужгород (до Львова; с 15 марта дважды в неделю) Харьков - Одесса (в ближайшее время будет ездить раз в неделю)

Один вагон может за один рейс перевезти от четырех до восьми автомобилей, в зависимости от габаритов. Ограничение по высоте авто составляет 1,7 метра. Общая грузоподъемность вагона - 12 тонн.

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Теги: news, новости, Украина, Вагоны_автомобилевозы, 7dniv, 7dnivinfo  
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