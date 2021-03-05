Под санкции США за нарушение прав человека попали Иранские чиновники

Их обвиняют в применении пыток и нарушении прав человека.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил следователей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в нарушениях прав человека. В частности, им инкриминируют "пытки и/или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание" в отношении политических заключенных, которых задержали в результате протестов в Иране.

Речь идет о Али Хемматиане и Масуду Сафдари. Им и ближайшим их родственникам теперь запретили въезд в США.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала такое решение, заявив, что будет вводить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Иране.