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События Сегодня, 10:0248
Пересмотреть отношения с КНДР в течении следующего месяца планируют у Байдена

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи.

Это должно случится "в течение следующего месяца или около того".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которое не смогло убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение следующего месяца или около того", - сказал чиновник.

Госсекретарь Байдена Энтони Блинкен заявлял, что подход к Северной Корее может включать дополнительные санкции или дипломатические стимулы, которые он не назвал.

"Наши ожидания, вероятно, во многом сформированы предыдущим опытом», - сказал Блинкен.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, КНДР, 7dniv, 7dnivinfo, отношения  
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