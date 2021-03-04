Почему его корабль Starship взорвался после удачной посадки объяснил Маск

Основатель SpaceX Илон Маск через неделю после испытания корабля Starship объяснил, почему тот взорвался.
Причиной стала утечка гелия в двигатель при приземлении.
Об этом Маск написал в Twitter.
По его словам, из-за частичного попадания гелия из топливного бака двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.
"Множественные исправления (делаем, - ред.) в работе для SN11 (следующего прототипа Starship, - ред.), - написал Маск.
Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.
В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились. После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.