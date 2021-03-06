Об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента объявил Пашинян

Пашинян объяснил такое решение тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал обжаловать его в Конституционном суде.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.