Иностранцам предложили туры в Россию ради собственного здоровья

Иностранным туристам предложили поехать в Россию, чтобы привиться от коронавируса.

О турах, разработанных ради собственного здоровья, стало известно итальянской газете La Nazione.

Так, согласно информации издания, за последнее время появилось несколько туристических агентств, которые готовы предложить путешественникам 20-дневные поездки в Россию. В пакетную программу войдут полная вакцинация, а также посещение различных достопримечательностей.

Как рассказал владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо, спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическим фактором. «Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции, в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», — пояснил он, добавив, что у европейцев есть интерес к российской вакцине.

Кроме того, спикер отметил, что перед тем, как запустить продажу вышеуказанных туров, агентствам нужно дождаться разрешения от европейских властей.

В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что границы России с другими странами, пересечение которых ограничено на фоне распространения коронавируса, будут поэтапно открываться с учетом эпидемиологической ситуации. При этом, по ее словам, на сегодняшний день нет никаких точных сроков.

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