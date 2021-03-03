Еще одного члена в Высший совет правосудия избрали судьи

В среду, 10 марта, съезд судей избрал еще одного члена Высшего совета правосудия.
Это уже четвертый судью Совета правосудия.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП.
Новым членом Высшего совета правосудия стала Инна Плахтий. Она сегодня также приняла присягу члена ВСП.
Голосование проходит тайно.
Напомним, 9 марта съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия. В частности, Болотин Сергей Николаевич - судья Хмельницкого апелляционного суда; Салихов Виталий Валерьевич - судья Киевского апелляционного суда; Суховий Валерий Григорьевич - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.