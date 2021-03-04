 

В Израиле заявили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей

События Сегодня, 16:4040
В Израиле заявили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей

Вакцину проверяли на детях 12-16 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании участвовали 600 детей этой возрастной группы. Им вкололи две дозы вакцины Pfizer, которой вакцинируют взрослое население в стране. И среди этих детей не наблюдалось серьезных побочных эффектов после прививки, даже процент детей, у которых были слабые побочные эффекты очень низкий.

Это исследование стало первым сигналом о том, что детей безопасно прививать от коронавируса.

Известно, что сейчас разработчик Pfizer тестирует вакцинацию детей 12-15 лет, а вскоре хочет проверить ее и на детя в возрасте от 5 до 11 лет. Также AstraZeneca будет проверять свой препарат на детях от 6 лет. Эти тесты займут несколько месяцев.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Израиль, 7dniv, 7dnivinfo  
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