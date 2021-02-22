Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года

По его словам, вчера, 9 марта, Министерство здравоохранения зарегистрировало эту COVID-вакцину для экстренного использования.

"Согласно информации от "Лекхима" (компании-посредника - ред.), первые 700 тысяч доз ожидаются до конца марта. Но это предварительная информация", – сказал министр.

Как писало РБК-Украина, первая партия вакцины CoronaVac, согласно контракту, должна была прибыть в Украину не позднее 7 марта. Однако поставщик не выполнил условия договора, поэтому ему грозит штраф. Предварительно, за каждый день просрочки Украина будет штрафовать поставщика на 0,1% от стоимости контракта.