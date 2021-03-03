Гордон рассказал о «подвешенном за яйца» Порошенко и его «сраных конфетах»

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы» заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко во время нахождения на своем посту имел «большие договорняки» с Россией из-за своей жадности. Видеозапись эфира программы «Особое мнение» доступно на YouTube.

«Его подвесили за его бизнес, как кота за яйца. И поэтому у него работала прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика [Roshen], и его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях [Донецкой и Луганской областей] в частности. И в Крыму. Мыслимо ли это?» — рассказал он.

Гордон добавил, что «время договорняков проходит и дальше будет суровая реальность».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на планы ввести санкции против Порошенко. В интервью Гордону он заявил, что в таких мерах нет необходимости. При этом, по мнению Авакова, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют «некоторым принципиальным моральным аспектам».

15 января Государственное бюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Производство начато по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого Порошенко получил в деле о незаконном назначении руководства Службы внешней разведки.

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