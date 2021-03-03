 

Гордон рассказал о «подвешенном за яйца» Порошенко и его «сраных конфетах»

События Сегодня, 20:3644
Гордон рассказал о «подвешенном за яйца» Порошенко и его «сраных конфетах»

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы» заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко во время нахождения на своем посту имел «большие договорняки» с Россией из-за своей жадности. Видеозапись эфира программы «Особое мнение» доступно на YouTube.

«Его подвесили за его бизнес, как кота за яйца. И поэтому у него работала прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика [Roshen], и его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях [Донецкой и Луганской областей] в частности. И в Крыму. Мыслимо ли это?» — рассказал он.

Гордон добавил, что «время договорняков проходит и дальше будет суровая реальность».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на планы ввести санкции против Порошенко. В интервью Гордону он заявил, что в таких мерах нет необходимости. При этом, по мнению Авакова, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют «некоторым принципиальным моральным аспектам».

15 января Государственное бюро расследований возбудило очередное уголовное дело против Порошенко. Производство начато по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело было открыто в связи с работой кондитерской фабрики Roshen в российском Липецке.

Известно, что Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого Порошенко получил в деле о незаконном назначении руководства Службы внешней разведки.

Источник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гордон, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Укрпочта вводит в обращение марки с голыми женщинами
Укрпочта вводит в обращение марки с голыми женщинами
3-мар-2021, 21:24
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
22-фев-2021, 13:21
Сотрудники посольства США обратились за вакциной «Cпутник V»
Сотрудники посольства США обратились за вакциной «Cпутник V»
19-фев-2021, 10:33
Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения
Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения
15-фев-2021, 21:04
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
Доигрались: Китай вводит масштабные санкции против Украины
7-фев-2021, 08:42

Последние новости

20:36
События
Гордон рассказал о «подвешенном за яйца» Порошенко и его «сраных конфетах»
20:33
События
Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года
20:22
События
До конца марта еще одну партию вакцины Covishield ожидает Минздрав
20:05
События
Реструктуризировать все валютные кредиты, взятые под залог жилья могут в Украине
19:52
События
Коронавирусом заразился глава НБУ
16:40
События
В Израиле заявили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей
16:38
События
В Украине отменят бумажные трудовые книжки
16:37
События
Еще одного члена в Высший совет правосудия избрали судьи
15:42
События
Иностранцам предложили туры в Россию ради собственного здоровья
15:36
События
Глава немецкой комиссии по вакцинации расхвалил «Спутник V»
14:25
События
Среднемесячная температура в Киеве в феврале по сравнению с январем снизилась на 2,2 градуса
14:24
События
В Закарпатской областной больнице среди госпитализированных с COVID-19 в настоящее время свыше 80% воздухозависимых
14:04
События
Минздрав заявил что проблем с международным признанием Covishield быть не должно
13:18
События
В Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба обратился президент Армении
13:15
События
Об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента объявил Пашинян
12:59
События
В Управлении пресс-службы президента России Владимира Путина прокомментировали "Стране" вчерашнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о желании проведения двухсторонних встреч с лидерами "нормандской четверки"
10:57
События
От коронавируса в Украине привили уже более 23,5 тысяч человек
10:55
Экономика
После недельного снижения курс доллара вырос
10:51
События
На Гавайях в городе Маруи ливни привели к сильному наводнению
10:26
Политика
К обсуждению санкций против "Северного потока-2" с конгрессменами готов Госсекретарь США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 марта 20216460
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 марта 20212503
Шмыгаль заявил что почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина1229
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского считает, что санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, - это только начало664
В оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.544
Расизм, мысли о суициде, ссоры из-за цвета платья. Что значат откровения Меган Маркл о королевской семье358
По состоянию на 8 марта в девяти регионах превышена норма госпитализации пациентов с COVID, которая влияет на адаптивный карантин в Украине310

Досуг

Какие бывают тормозные трубки
Какие бывают тормозные трубки
Нормальная работа тормозной системы зависит как от насосов тормозных контуров, так и от типа магистралей, которые передают усилие на тормоза.
Сегодня, 18:2384
Скоростной Интернет от IPnet на Оболони или как взять от провайдера всё
Скоростной Интернет от IPnet на Оболони или как взять от провайдера всё
Если Вы стали замечать у себя на Оболони, что Интернет стал медленным, как улитка, то разумное решение может быть только одно – пора сменить компанию-провайдера.
Сегодня, 09:4188
Достоинства и недостатки автомобиля Renault Laguna
Достоинства и недостатки автомобиля Renault Laguna
Модели французского автопрома отличаются демократичной ценой, удобством управления и надежностью.
Вчера, 14:50173
Varus - идеальный сервис по доставке продукции первой необходимости
Varus - идеальный сервис по доставке продукции первой необходимости
Стремительно развивающийся, порой сумасшедший темп жизни современного человека проживающего в мегаполисе, практически не дает времени задуматься об обычных бытовых в домашних делах.
Вчера, 09:37163
Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Новый айпад про 9.7 считается достаточно интересным устройством. Практически сразу после выпуска он занял нишу между 12.9” iPad Pro и 9.7” iPad Air 2. На основании размеров и встроенных функциональных возможностей сложно определить, к какой категории может быть отнесен этот новый гаджет.
6-мар-2021, 08:51344
Виды солнечных электростанций и их отличия
Виды солнечных электростанций и их отличия
Установка солнечной электростанции у себя дома или на предприятии позволяет не только экономить на счетах за электричество, но и зарабатывать на продаже излишков выработанной энергии.
4-мар-2021, 17:20505

События

Гордон рассказал о «подвешенном за яйца» Порошенко и его «сраных конфетах»
Гордон рассказал о «подвешенном за яйца» Порошенко и его «сраных конфетах»
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире «Эха Москвы» заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко во время нахождения на своем посту имел «большие договорняки» с Россией из-за своей жадности.
Сегодня, 20:3646
Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года
Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Boitech Ltd прибудет в Украину до конца марта 2021 года
Первая партия насчитывает 700 тысяч доз.
Сегодня, 20:3351
До конца марта еще одну партию вакцины Covishield ожидает Минздрав
До конца марта еще одну партию вакцины Covishield ожидает Минздрав
Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
Сегодня, 20:2243
Реструктуризировать все валютные кредиты, взятые под залог жилья могут в Украине
Реструктуризировать все валютные кредиты, взятые под залог жилья могут в Украине
Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Раде принять за основу закон, который предлагает реструктуризировать все валютные кредиты, взятые под залог жилья.
Сегодня, 20:0543
Коронавирусом заразился глава НБУ
Коронавирусом заразился глава НБУ
У главы Национального банка Кирилл Шевченко подтвердили коронавирус.
Сегодня, 19:5238
В Израиле заявили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей
В Израиле заявили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей
Вакцину проверяли на детях 12-16 лет.
Сегодня, 16:4065
7 Днів