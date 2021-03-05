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События Вчера, 22:5360
Послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе пожаловался Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пожаловался послам "Большой двадцатки" на обострение ситуации на Донбассе.

Ермак рассказал об участившихся нарушениях "тишины" со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ермак рассказал послам G20, что введение режима прекращения огня на Донбассе "помогло сохранить жизни многих военных", но с недавних пор "тишина" все чаще нарушается со стороны противника, в результате чего гибнут украинские воины.

В то же время Ермак считает, что соблюдение режима прекращения огня является важным условием для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы", - добавили в ОП.

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Теги: news, новости, Украина, Ермак, 7dniv, 7dnivinfo, G20  
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