Возможность новых санкций против "Северного потока-2" рассматривают США

Об этом говорилось на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Блинкен подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза.

"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден также считает строительство российского газопровода "плохой идеей".

"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - отметил Блинкен.

"Северный поток-2" - это дополнительный газопровод, который строится между Россией и Германией в Балтийском море. Этот газопровод угрожает Украине, поскольку после его запуска, Москва может отказаться от транзита газа через украинскую газотранспортную систему.