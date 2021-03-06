Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 11 марта 2021 - 1 425 522 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 9 084 новых случаев в сутки.
Умерло 27 685 человек.
Выздоровело - 1 210 246.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 853 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 171 случай;
Днепропетровская область - 339 случаев;
Донецкая область - 276 случаев;
Житомирская область - 384 случая;
Закарпатская область - 463 случая;
Запорожская область - 249 случаев;
Ивано-Франковская область - 533 случая;
Киевская область - 510 случаев;
Кировоградская область - 68 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 600 случаев;
Николаевская область - 143 случая;
Одесская область - 588 случаев;
Полтавская область - 358 случаев;
Ровенская область - 267 случаев;
Сумская область - 185 случаев;
Тернопольская область - 355 случаев;
Харьковская область - 558 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 507 случаев;
Черкасская область - 254 случая;
Черновицкая область - 587 случаев;
Черниговская область - 66 случаев.