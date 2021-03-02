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События Сегодня, 11:4045
Глава немецкой земли Тюрингия призвал Германию срочно закупить “Спутник-V” ради нормальной жизни

Германии необходимо закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов, его слова приводит Zeit.

По словам политика, поставка препарата из России — «прекрасная возможность быстрее вернуться к нормальной жизни». «Призываю федеральное правительство дать Евросоюзу понять, что сейчас следует заказать у производителей "Спутника V" необходимое количество вакцины», — заявил он.

Ранее стало известно о сотруднике страховой компании из Германии Штефане Хайлеманне, который специально прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V». До этого глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха Томас Мертенс расхвалил работу российских исследователей и «Спутник V».

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

На территории ЕС «Спутник V» пока не зарегистрирован, сейчас соответствующую заявку рассматривает регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В этой связи страны объединения препарат не закупают. Несмотря на это, Словакия получила партию российской вакцины, что привело к серьезным политическим разногласиям в стране.

В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,5 миллиона человек. Почти 73 тысячи заболевших умерли.

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Теги: news, новости, Украина, Спутник5, 7dniv, 7dnivinfo, Германия  
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