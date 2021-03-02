Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на десять процентов в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.

Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.