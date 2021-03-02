Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на десять процентов в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.
Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.
Мураев также подчеркнул, что прекращение конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".
В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оценивал кредитные программы МВФ Украине как капитуляцию, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике Киева движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрекал стране "экономическую мясорубку" на фоне мирового кризиса из-за пандемии.