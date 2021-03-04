Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"

Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
"На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", — отметил Саакашвили.
По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места".
"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — сказал Саакашвили.
Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", — заключил он.
Саакашвили, ранее занимавший пост президента Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников. В 2019-м следующий президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.