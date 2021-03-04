Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"

"На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", — отметил Саакашвили.

По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места".

"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — сказал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", — заключил он.

Саакашвили, ранее занимавший пост президента Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.