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События Сегодня, 12:0546
Сегодня Зеленский созывает СНБО

Сегодня, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Что именно вынесено на повестку дня накануне не разглашалось, но в конце февраля секретарь Совбеза Алексей Данилов анонсировал заседание через две недели с отчетами правоохранителей в отношении подозреваемых в государственной измене и утверждением стратегии по "крымскому вопросу".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Собеседник РБК-Украина сообщил накануне, что заседание в четверг состоится вместо анонсированного ранее пятничного заседания СНБО.

Будут ли новые санкции: повестку дня держат в тайне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который ранее анонсировал заседание на 12 марта, отмечал, что на прошлой неделе с президентом Владимиром Зеленским они согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании.

По его словам, "совещания СНБО проходят в плановом режиме".

"Поэтому раз в неделю или раз в месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что до начала совещания СНБО СМИ не получат информацию о возможных санкциях, которые будут рассматриваться на совещании.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, в свою очередь, также не в курсе относительно вопросов, которые будут рассматриваться на заседании СНБО.

"Общий перечень есть в СМИ. Пока дополнительной информации от Совета национальной безопасности мне не поступало. Насколько мне известно, другим тоже. Если мы говорим о стратегических вопросах, то часто обсуждаем вещи, которые могут лечь в основу стратегии, в том числе и по деоккупации Донбасса и Крыма, - сказал Разумков в интервью РБК-Украина.

Отчет правоохранителей о госизменниках и стратегия по Крыму

В конце февраля Данилов рассказал, что через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене. Также он сообщил, что планируется утверждение стратегии по "крымскому вопросу".

"С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Поэтому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений представляем обществу", - сказал Данилов.

Санкции против Медведчука и возможный ответ России

19 февраля были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма. После этого начались разговоры относительно возможного ответа России на такие действия Киева.

В Кремле санкции против Медведчука называли "тревожной информацией". В санкциях против Медведчука РФ увидела якобы намерения Украины завершить войну на Донбассе силовыми методами.

"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать беспокойство, не может не подогревать вопрос, кем выбрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины снова сочтет возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом в СНБО заявляли, что Украина даст "достойный ответ" на любые действия России после введения санкций против Виктора Медведчука. Секретарь ведомства отмечал, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции Москвы.

"Я точно знаю, что наше войско готово к сопротивлению стране-агрессору в любой точке. А что касается их (России - ред.) планов по противодействию нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа", - сказал Данилов.

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Теги: news, новости, Украина, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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