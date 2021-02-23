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Более летальной для украинцев оказалась новая волна коронавируса

Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля.

Тогда в Украине наблюдалась самое низкое количество новых случаев инфекции.

Об этом говорится в отчете рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины (НАН).

"В целом новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и более тяжелым течением среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью", - говорится в документе.

Как отмечается в обзоре, избыточная смертность в первые семь недель 2021 года на фоне числа смертей в 2015-2019 годах была недалеко от уровня случайных отклонений. Превышение уровня 2020 года составило около 100-300 случаев в день.

"Это свидетельствует о необходимости развития более детальных методов оценки ожидаемой смертности, учитывающий изменение возрастной структуры населения, какое (изменение) вызвала эпидемия в Украине",- говорится в документе.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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