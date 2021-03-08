"Оранжевую" зону карантина расширили в Украине

По состоянию на 11 марта в Украине в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевыми" теперь являются Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

При этом в девяти регионах превышен показатель госпитализаций - в Ивано-Франковской (136,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (116,4), Черновицкой (91,6), Житомирской (86,9), Закарпатской (86,7), Николаевской (74,1) и Хмельницкой (66) и Тернопольской (60,1) областях, а также в Киеве (70,3).