С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca

Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW .

В сообщении говорится, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.

Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование.

"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", - говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия - после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

Отметим, в Украине применяется вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca. Но на сегодня о подобных тяжелых побочных эффектах не сообщалось.