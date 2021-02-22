 

С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca

События Сегодня, 14:4178
С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca

Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW.

В сообщении говорится, что вакцинация AstraZeneca приостанавливается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". В то же время ведомство не утверждает о прямой связи между вакциной и образованием тромбов.

Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование.

"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран", - говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca. В частности, Австрия - после летального случая у вакцинированного от нарушений свертываемости крови.

Отметим, в Украине применяется вакцина, произведенная по лицензии AstraZeneca. Но на сегодня о подобных тяжелых побочных эффектах не сообщалось.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Минздрав заявил что вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину
Минздрав заявил что вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину
22-фев-2021, 10:04
Вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине
Вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине
16-фев-2021, 13:49
Вакцину от AstraZeneca людям старше 55 лет Италия не рекомендует
Вакцину от AstraZeneca людям старше 55 лет Италия не рекомендует
31-янв-2021, 14:20
Применение COVID-вакцины AstraZeneca разрешили в ЕС
Применение COVID-вакцины AstraZeneca разрешили в ЕС
29-янв-2021, 17:52
Заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca получил регулятор ЕС
Заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca получил регулятор ЕС
12-янв-2021, 12:34

Последние новости

17:19
События
Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича
17:14
Политика
Закрытие каналов Медведчука может повлиять на свободу слова в Украине – ООН
16:44
События
Рекомендации по использованию AstraZeneca сегодня даст агентство ЕС по лекарствам
14:43
События
Центр противодействия дезинформации презентуют в Украине
14:41
События
С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca
13:24
События
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским
13:18
События
"Оранжевую" зону карантина расширили в Украине
12:13
События
Минсоцполитики разъяснило кто не сможет оформить субсидию
12:08
События
Более летальной для украинцев оказалась новая волна коронавируса
12:05
События
Сегодня Зеленский созывает СНБО
11:59
События
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
11:55
События
Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
11:46
Политика
Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария"
11:40
События
Глава немецкой земли Тюрингия призвал Германию срочно закупить “Спутник-V” ради нормальной жизни
10:25
События
Свою позицию по санкциям против "каналов Медведчука"​​​​​​​ объяснил Разумков
10:23
События
В Национальной академии наук Украины рассказали о развитии пандемии коронавируса в стране
10:21
События
Блинкен заявил что США планируют усилить поддержку Украины
10:19
События
Эксперты из Национальной академии наук Украины и ряда университетов сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в стране
10:18
События
В среду, 10 марта, XVIII-й съезд судей во время повторного тайного голосования не смог избрать судью Конституционного суда по своей квоте
10:16
События
На пять лет за поджог лагеря для мигрантов осудили 17-летних афганцев в Греции

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 марта 20213150
Шмыгаль заявил что почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина1669
В Управлении пресс-службы президента России Владимира Путина прокомментировали "Стране" вчерашнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о желании проведения двухсторонних встреч с лидерами "нормандской четверки"729
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского считает, что санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, - это только начало712
Расизм, мысли о суициде, ссоры из-за цвета платья. Что значат откровения Меган Маркл о королевской семье423
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 марта 2021311
После вакцинации в Израиле заболеваемость заметно выросла а 38% последних жертв коронавируса в стране были полностью привиты268

Досуг

Покупка билетов онлайн: экономия времени и денег
Покупка билетов онлайн: экономия времени и денег
Прошли те времена, когда путешественникам нужно было потратить уйму времени, посетить офис турагента, отстоять очередь таких же желающих чтобы купить билет на автобус Киев - Лодзь.
Сегодня, 16:4642
Как выбрать подушку для сна
Как выбрать подушку для сна
Подушка — спальная принадлежность, которая необходима для комфортного сна и отдыха. Неправильно подобранная, она может стать причиной физиологических проблем.
Сегодня, 13:2574
Услуги копирайта для продвижения бизнеса
Услуги копирайта для продвижения бизнеса
Сайт в интернете – лицо компании, поэтому стоит позаботиться о его красивом и актуальном наполнении. Для выполнения поставленных задач стоит заняться поиском опытного райтера.
Сегодня, 11:3174
Частотные преобразователи для управления процессом и экономии энергоносителя
Частотные преобразователи для управления процессом и экономии энергоносителя
Регулирование переменного тока стандартной частоты за счет регулируемого выходного переменного напряжения проводится при помощи специальных электрических устройств.
Сегодня, 11:2780
Какие бывают тормозные трубки
Какие бывают тормозные трубки
Нормальная работа тормозной системы зависит как от насосов тормозных контуров, так и от типа магистралей, которые передают усилие на тормоза.
Вчера, 18:23199
Скоростной Интернет от IPnet на Оболони или как взять от провайдера всё
Скоростной Интернет от IPnet на Оболони или как взять от провайдера всё
Если Вы стали замечать у себя на Оболони, что Интернет стал медленным, как улитка, то разумное решение может быть только одно – пора сменить компанию-провайдера.
Вчера, 09:41133

События

Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича
Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича
Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.
Сегодня, 17:1921
Рекомендации по использованию AstraZeneca сегодня даст агентство ЕС по лекарствам
Рекомендации по использованию AstraZeneca сегодня даст агентство ЕС по лекарствам
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации по использованию вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Сегодня, 16:4447
Центр противодействия дезинформации презентуют в Украине
Центр противодействия дезинформации презентуют в Украине
В Украине сегодня презентуют Центр противодействия дезинформации.
Сегодня, 14:4358
С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca
С сегодняшнего дня Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca
Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
Сегодня, 14:4181
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским
При этом в Кремле не исключили возможность телефонного разговора между лидерами стран.
Сегодня, 13:2494
"Оранжевую" зону карантина расширили в Украине
"Оранжевую" зону карантина расширили в Украине
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу.
Сегодня, 13:1871
7 Днів