Центр противодействия дезинформации презентуют в Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, а президент будет осуществлять необходимый контроль.
"Я уверен, что на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - отметил он.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подчеркивал, что речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Планируется мониторить ситуацию и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.
При этом Центр противодействия международной дезинформации будет лишь одной из частиц этого большого центра, который будет работать над другими различными вызовами, отмечал глава Минкульта.
Напомним, Ткаченко анонсировал, что 11 марта будет большая презентация проекта.