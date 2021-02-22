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События Сегодня, 16:4446
Рекомендации по использованию AstraZeneca сегодня даст агентство ЕС по лекарствам

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации по использованию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Ранее ее использование приостановила Дания.

Об этом сообщает ресурс nos.nl.

В ответ на решение Дании приостановить вакцинацию AstraZeneca Netherlands заявила, что находится в тесном контакте с ЕМА.

"Не нам решать или давать советы по использованию вакцин. Это то, о чем говорят органы здравоохранения", - заявили в компании.

Рекомендации от агентства ЕС ожидаются во второй половине дня.

"Во второй половине дня Европейское агентство по лекарственным средствам EMA выпустит рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. EMA изучает сегодняшний утренний датский отчет о проблемах со свертыванием крови после инъекции британо-шведской вакцины", - отмечает издание.

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Теги: news, новости, Украина, AstraZenec, 7dniv, 7dnivinfo  
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