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Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича

Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении института, опубликованном в среду на его странице в Facebook.

Институт заявил, что Шухевич, командующий УПА, "ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинский прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в заявлении польского института.

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Теги: news, новости, Украина, стадион, Шухевич, 7dniv, 7dnivinfo  
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