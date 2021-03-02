Три страны Европы остановили вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов

Италия остановила вакцинацию от коронавируса дозами из конкретной партии препарата фирмы AstraZeneca после двух смертей получивших ее пациентов. Всего к этой мере прибегли уже три страны Европы, передает агентство Reuters.

Власти уточнили, что это мера предосторожности: в обоих случаях не доказано, что смерть как-то связана с последствиями вакцинации.

Решение было принято после того, как скончался от сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй пациент, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер.

Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285. В тот же день сообщалось, что вакцинацию AstraZeneca приостановила Норвегия, а до этого такое решение приняла Дания.

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