Италия первой в ЕС будет производить российскую вакцину "Спутник V"

Российский фонд национального благосостояния РФПИ подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве вакцины Sputnik V от Covid-19 в Италии. Об этом говорится в заявлении Итальянско-российской торговой палаты, передает Reuters.

Последняя намерена производить вакцину на двух заводах - в Ломбардии и в центральной Италии и готова поставить 10 миллионов доз с июля 2021 по январь 2022 года.

Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

"Российская власть работает над 20 совместными проектами в Европе, а вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована более чем 45 странах мира", - объясняет Итальянско-российская торговая палата.

К настоящему времени ЕС подписал контракты с шестью европейскими и американскими производителями вакцин, договорившись о почти 2,6 млрд доз для своего 450-миллионного населения.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Боснии и Герцеговине, Гане, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.

В Украине кампания вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом covishield стартовала 24 февраля. Граждан, в первую очередь медиков, прививают вакциной, которую по лицензии Oxford/AstraZeneca выпускает Институт сыворотки Индии.

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