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События Сегодня, 20:3863
Предприятие "Мотор Сич" скоро вернут украинскому народу

На сегодня принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено в собственность украинского государства.

Это произойдет в ближайшее время.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совбеза.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - будет возвращено в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

Он добавил, что вопрос в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые "странным образом" оказались в частных руках, будут рассматриваться отдельно.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы будем это делать с остальными предприятий", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, это делается для национальной безопасности Украины, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.

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Теги: news, новости, Украина, Мотор_Сич, 7dniv, 7dnivinfo  
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