Обыски на объектах сети АЗС Glusco прокомментировал Данилов

Журналисты во время брифинга спросили Данилова, являются ли сегодняшние обыски продолжением после введения санкций СНБО против Медведчука.

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя в отношении государства не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - ответил секретарь СНБО.