США не запрещали производителям экспортировать вакцины

Ранее агентство Reuters сообщило, что вакцину AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге .

По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами.

"Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, при условии выполнения контрактов с властями США", - заявила Псаки.