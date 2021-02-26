США не запрещали производителям экспортировать вакцины

Вашингтон не запрещает американским производителям вакцины экспортировать препараты.
Ранее агентство Reuters сообщило, что вакцину AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять.
По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами.
"Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, при условии выполнения контрактов с властями США", - заявила Псаки.
Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже она предложила предоставить вакцины, которые изготовлены за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.