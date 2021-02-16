Легализация игорного бизнеса в Украине: какие поступления ожидают получить в бюджет

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый оценивает потенциал игорного рынка в 6-7 млрд гривен поступлений в бюджет за год.

"На февраль мы ставили план 70,2 млн гривен поступлений от лицензий. На 25 февраля этот план был выполнен, то есть в государственный бюджет мы завели такую сумму денег. На следующий месяц у меня стоит план 150 млн гривен, учитывая нынешнюю ситуацию он реальный. Более подробно прогнозировать дальше сейчас сложно", - рассказал Рудый.

По его словам, заинтересованность бизнеса в легализации очень большая. С февраля в Украине выдали лицензии четырем компаниям - "Спейсикс" (владеющая брендом "Космолот"), "Геймдев", "Фьорст Элемент" и "Париматч". Первые три получили разрешение на организацию онлайн-казино. "Париматч" получит две лицензии - и на онлайн-казино, и на букмекерскую деятельность.

"Представители рынка, получившие лицензии на деятельность в интернете, уже анонсируют: мы будем легальные, мы лучше, чем те, кто работает нелегально, потому что мы платим налоги, мы стали субъектами закона и готовы нести ответственность в случае нарушений. И для потенциального потребителя это хороший фактор выбора", - объяснил Рудый.