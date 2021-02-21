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События Сегодня, 13:0666
Американские истребители F-15 хочет получить Украина

Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют взять на вооружение истребители пятого поколения, в том числе американские F-15.

В ближайшие 10 лет от большинства нынешних образцов боевой техники будут вынуждены отказаться.

Об этом на презентации стратегии Воздушных сил-2025 заявил командующий Сергей Дроздов, передает Украинский милитарный портал.

По его словам, на первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение пятое поколение.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений с партнерами - переход на современный самолет пятого поколения F-35", - отметил Дроздов.

Кроме того, он отметил, что в течение следующих десяти лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые на сегодня стоят на вооружении.

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Теги: news, новости, Украина, F_15, истребитель, 7dniv, 7dnivinfo  
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