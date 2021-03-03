Пьяный инженер на Фольксвагене выехал на взлётную полосу военного аэродрома и разнёс боевой МиГ-29

Это произошло 10 марта, сообщила Служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр".

В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части.

Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, он находится под опекой врачей.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

Позже появились подробности происшествия.

«Исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ш. 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем "Volkswagen Touran", номерной знак КРМ 255, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета "МиГ-29", который в то время буксировался к месту стоянки», - говорится в сообщении правоохранителей.

ДТП привело к материальному ущербу в виде термических и механических повреждений двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

Водитель Ш. в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

По данному факту военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование в уголовном производстве №42021110350000030 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.411 УК Украины, которое по подследственности направлено в ТУ ГБР в Киеве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров военной прокуратуры Киевского гарнизона. Сам Ш. в порядке ст. 208 УПК Украины не задерживался, сообщение лицу о подозрении в настоящее время не объявлено.

Позже в сети появились фото с места происшествия. "Милитарный" обратил внимание на то, что поврежденный 10 марта 2021 в Василькове самолет оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.

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