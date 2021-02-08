Зеленский заявил что Израиль готов помочь Украине с поставками COVID-вакцины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Глава израильского правительства согласился помочь Украине с поставками COVID-вакцин.
Об этом украинский президент написал в Twitter.
"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать ускорению поставок вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья", - заявил Зеленский.
В ходе разговора также обсуждалась инициатива введения "зеленых паспортов", что помогло бы возобновить путешествия между Израилем и Украиной.
Также глава государства пригласил Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.
Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения от коронавируса. По состоянию на 8 марта хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 5 миллионов жителей Израиля.