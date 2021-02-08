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События Сегодня, 18:1376
Зеленский заявил что Израиль готов помочь Украине с поставками COVID-вакцины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава израильского правительства согласился помочь Украине с поставками COVID-вакцин.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать ускорению поставок вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья", - заявил Зеленский.

В ходе разговора также обсуждалась инициатива введения "зеленых паспортов", что помогло бы возобновить путешествия между Израилем и Украиной.

Также глава государства пригласил Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения от коронавируса. По состоянию на 8 марта хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 5 миллионов жителей Израиля.

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Теги: news, новости, Украина, Израиль, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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