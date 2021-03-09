"Зеленые паспорта" для путешествий планируют запустить Израиль и Украина

Так называемые "зеленые паспорта" позволят возобновить путешествия между странами.

Президент Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили введение паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил Офис президента .

Обе страны заинтересованы во взаимном признании сертификатов о прививках от коронавируса.

"Зеленые паспорта открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", - отметил Зеленский.

Нетаньяху также согласился, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Напомним, до этого главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что вводить сертификаты вакцинации пока рано, поскольку в мире вакцинировано очень малое количество людей. Ляшко считал, что преждевременно вводить сертификаты, когда вакцинирован всего 1% населения мира.