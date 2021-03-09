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События Сегодня, 18:50105
"Зеленые паспорта" для путешествий планируют запустить Израиль и Украина

Президент Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили введение паспортов вакцинации от коронавируса.

Так называемые "зеленые паспорта" позволят возобновить путешествия между странами.

Об этом сообщил Офис президента.

Обе страны заинтересованы во взаимном признании сертификатов о прививках от коронавируса.

"Зеленые паспорта открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", - отметил Зеленский.

Нетаньяху также согласился, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Напомним, до этого главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что вводить сертификаты вакцинации пока рано, поскольку в мире вакцинировано очень малое количество людей. Ляшко считал, что преждевременно вводить сертификаты, когда вакцинирован всего 1% населения мира.

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Теги: news, новости, Украина, Паспорт, Израиль, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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